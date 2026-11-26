Para poder ofrecer una cena navideña y asegurar provisiones alimentarias para los próximos días, Fundación Semilla A.C. anunció la venta de tarjetas navideñas digitales elaboradas con la participación de niñas y niñas de la zona indígena .

De acuerdo con lo que se informó, Fundación Semilla alberga actualmente a más de 120 niñas y niños , muchos de los cuales han ingresado en los últimos meses sin contar con una madrina asignada o con un tiempo definido de estancia. Entre los menores resguardados hay niñas con problemas de salud, así como casos como el de los cuatro hermanos de Rafaela, quienes llegaron hace unos días tras quedar solos y sin alimento bajo el cuidado de una hermana de 16 años.

Se explicó que el ingreso de los menores refleja problemáticas recurrentes en comunidades indígenas, tales como la pobreza extrema, la falta de alimentos, las enfermedades asociadas a la debilidad física y los efectos de la violencia, así como el desplazamiento forzado vinculados a disputas territoriales y del crimen organizado.

Con más de 20 años de ardua labor, Fundación Semilla ha brindado techo, comida, ropa limpia y acceso a la educación a cientos de niñas y niños de pueblos o’dam, wiraricas (huicholes), rarámuris, coras y mexicaneros.

“Si bien es cierto que en muchos casos llegamos tarde y muchos de ellos murieron debido a que ya estaban muy enfermos cuando los encontramos, la realidad es que junto a las personas que nos ayudan, cada día hacemos todo lo que está en nuestras posibilidades para evitar que muchos más de ellos mueran por causas prevenibles. Aunque parezca poco, para ellos puede significar la diferencia entre estar vivos, o no”, explicó la presidenta de la organización.