Futbolistas duranguenses buscarán su boleto a la fase final de Juegos Nacionales Populares

La eliminatoria de la Copa Barrio de Futbol Popular 6x6 y el torneo Bandera Blanca definirá a las selecciones que representarán al estado en la fase final de los Juegos Nacionales Populares. La competencia, concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Mario Vázquez Raña, reúne a los representativos municipales en busca del boleto único disputado por cada categoría y rama.

El formato de competencia contempla divisiones específicas para ambas ramas: la categoría 2008/2009 en el sector femenil, así como los bloques 2010/2011 y 2012/2014 con participación de cuadros femeniles y varoniles. Para competir, cada municipio debió registrar un mínimo de seis futbolistas y un límite de diez por representativo, aunque en la lista de inscripción previa se autorizó integrar hasta quince elementos antes de efectuar el corte definitivo.

Buscan sacar a los mejores talentos locales

Con el objetivo de preservar el carácter estrictamente amateur del certamen, los criterios de elegibilidad imponen restricciones severas. Quedan automáticamente excluidos aquellos jugadores que hayan disputado las etapas regional o nacional de la Olimpiada Nacional en fútbol asociación, al igual que los elementos que registren participación en torneos internacionales o convocatorias a concentraciones con selecciones nacionales en cualquier modalidad del balompié.

Las limitantes aplican también en el terreno profesional. Ningún deportista registrado o con antecedente en los primeros equipos de la Liga MX, la Liga de Expansión o la Liga MX Femenil podrá ver acción en el torneo. El incumplimiento de esta disposición o la alineación indebida de futbolistas federados en dichos circuitos provocará la descalificación inmediata del conjunto infractor.

Los diez mejores serán convocados

En el aspecto estrictamente reglamentario, los encuentros constan de dos periodos de 20 minutos con un descanso intermedio de cinco minutos. En caso de paridad al concluir el tiempo regular, la definición requerirá dos prórrogas de cinco minutos sin intervalo de descanso entre ellas y, de persistir la igualdad, el vencedor se decidirá mediante tiros penales, utilizando balón del número cinco.

Los representativos campeones de cada división asegurarán el derecho directo de avanzar a la instancia nacional del certamen. Una vez concluida la fase local, se conformará una preselección extendida de 15 atletas por categoría, quienes se someterán a un proceso de entrenamientos y concentraciones intensivas para depurar el grupo final de diez futbolistas que representarán formalmente a la entidad.