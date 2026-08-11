Gabinete de Seguridad captura al 'X1', integrante de Los Caballeros Templarios, y a 11 personas más

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes la captura de 12 personas, entre las cuales se encuentra un presunto integrante de la organización criminal Los Caballeros Templarios, durante una operación contra grupos acusados de extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de aguacate, ganado y carne en el estado de Michoacán.

Las autoridades federales detallaron que las detenciones se produjeron tras ejecutar simultáneamente 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, dos localidades situadas en una de las principales regiones productoras de aguacate del país.

Detención del "X1"

Uno de los detenidos es Cristian Maximiliano 'N', alias "X1", a quien las autoridades vinculan con una facción de Los Caballeros Templarios, organización criminal surgida en Michoacán y que durante años ha mantenido presencia en distintas zonas del estado.

Las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, drogas y dinero en efectivo , según detalló García Harfuch en sus redes sociales.

"Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia", afirmó.

En los operativos participaron agentes de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

La extorsión golpea al sector aguacatero

La operación se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en julio de 2025 y que tiene a Michoacán entre las ocho entidades prioritarias, que en conjunto concentraban entonces el 66% de las extorsiones denunciadas en México.

La estrategia contempla el uso de inteligencia e investigación para detener a presuntos extorsionadores, fortalecer unidades especializadas y promover las denuncias a través del número nacional 089.

Michoacán se ha convertido además en uno de los principales focos de la estrategia debido al impacto de las extorsiones sobre sectores productivos como el aguacatero, maderero y resinero.