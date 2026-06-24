Gabinete de Seguridad confirma aseguramiento de 46 vehículos y un arma en bodegas en Durango

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo en distintos puntos del estado de Durango, donde fueron cateados tres inmuebles que presuntamente eran utilizados como bodegas para el resguardo de vehículos y diverso material.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las acciones se llevaron a cabo como parte de los trabajos coordinados entre corporaciones federales para el combate de actividades ilícitas en la entidad.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un arma larga, además de 435 cargadores y 180 cartuchos útiles de distintos calibres , los cuales quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

En los inmuebles también fueron localizados y asegurados 46 vehículos de diferentes características. Entre las unidades encontradas se detectaron dos con reporte vigente de robo, situación que derivó en la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades informaron que uno de los vehículos asegurados contaba con blindaje de fábrica, por lo que también fue incluido dentro de los indicios asegurados durante el operativo realizado por las fuerzas federales.

Los cateos se efectuaron mediante órdenes judiciales y contaron con la participación coordinada de personal militar, guardias nacionales y agentes federales, quienes resguardaron las propiedades durante el desarrollo de las diligencias.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas derivado de estas acciones , mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los vehículos y del material asegurado en las bodegas intervenidas.

Los inmuebles permanecieron bajo resguardo de las autoridades federales, en tanto que los objetos y unidades aseguradas fueron puestos a disposición de las instancias competentes para el seguimiento legal del caso.