Gabinete de Seguridad informa la captura de 'El 24'; aseguraron armas, vehículos y equipo táctico

La mañana de este lunes, el Gabinete de Seguridad ofreció un informe sobre la captura de 11 presuntos integrantes de células delictivas que operaban en distintos municipios del estado de Sinaloa.

Como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad, se realizaron distintos operativos en los municipios de Culiacán, Mocorito, Mazatlán, El Rosario, San Ignacio y Cosalá.

Fotos: Gabinete de Seguridad

CAPTURA DE “El 24”

Durante estos operativos se logró la detención de Iván “N”, alias “El 24”, identificado como líder regional de una organización criminal.

De igual forma, se dio a conocer que fueron aseguradas más de 35 armas de fuego, un fusil Barrett, miles de cartuchos, vehículos y equipo táctico, mediante acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.

También se aseguraron artefactos explosivos improvisados y se desmantelaron seis áreas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.