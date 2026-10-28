Gabinete de Seguridad se traslada a Sinaloa para evaluar la estrategia de seguridad

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad federal se trasladó a Sinaloa para evaluar la estrategia de seguridad y realizar los ajustes necesarios ante el incremento de homicidios registrado en las últimas semanas.

La mandataria federal explicó que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, acudió el martes a la entidad para reunirse con mandos militares y de la Guardia Nacional, con el objetivo de evaluar las acciones desplegadas y determinar si es necesario reorientar elementos de seguridad.

Indicó que este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encontraba en Sinaloa desde temprano para revisar las medidas que permitan garantizar la seguridad de la población.

"Lo que nos interesa, pues, es proteger, evidentemente, a los sinaloenses", afirmó.

También señaló que las autoridades federales realizan análisis de inteligencia para identificar las causas del incremento de homicidios y definir las acciones necesarias para contenerlo.

A los habitantes de Sinaloa les aseguró que el gobierno federal mantendrá su presencia y las labores de seguridad en la entidad.

"Pues que estamos ahí para protegerlos y que vamos a seguir trabajando", expresó.

Operativo en el que fue abatido Jesús González Peñuelas

Claudia Sheinbaum también se refirió al operativo en el que fue abatido Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy Peñuelas", identificado por las autoridades como presunto operador del Cártel de Guasave, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

La mandataria federal confirmó que la operación fue revisada durante la reunión del Gabinete de Seguridad y señaló que participaron la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras instancias.