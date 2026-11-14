Gabito Ballesteros fue bajado del escenario por cantar corridos, ¿qué canción fue la del problema?

La presentación de Gabito Ballesteros en Querétaro como parte de la Feria Internacional Ganadera estuvo llena de polémica, el cantante de corridos tumbados fue bajado del escenari, ¿por qué?, esto es lo que sabemos al respecto.

¿Por qué detuvieron el concierto de Gabito Ballesteros?

Trasciende que, presuntamente fue bajado del escenario por desobedecer un decreto estatal que prohíbe la interpretación y reproducción de música que haga apología del delito o promueva la violencia.

Tras el incidente, Gabito habría sido detenido y trasladado a la Fiscalía estatal. Tras una hora de show, el cantante se disponía a cantar el tema "AMG", cuando su espectáculo fue interrumpido; dicha canción hace mención al poder, la vigilancia y el entorno bélico o delictivo, por lo que la canción ha sido señalada por algunas autoridades en México como presunta apología del delito.

¿Qué dice Gabito Ballesteros sobre lo ocurrido?

Gabito contó a través de un video que compartió en redes sociales, que su participación fue interrumpida cuando iba a cantar el tema "AMG", previo a que se acercara a preguntar si todo estaba bien, pues observó que "había relajo".

"Está bien no voy a cantar ninguna canción de la que ustedes me están prohibiendo", contó que le dijo a personal se seguridad que se encontraba en el recinto.

"Regresé a cantar, canté dos canciones después le tocaba el turno a la AMG una canción que no habla nada de delitos, no habla de absolutamente nada malo, después de ahí pararon el sonido me acerqué a saludar a la gente porque me quería despedir de ellos y me vine a mi carro normal".

Contó que él estando en el carro observó que una de sus trabajadoras fue sometida contra el cofre esposada, relató que comenzaron las amenazas hacia su escolta y bajaron a parte de su gente de sus carros.

Relata que les pusieron a las camionetas cosas para que estas no pudieran avanzar, él no quiso bajarse del carro aunque estaban muy insistentes de que lo hiciera.

Incluso, asegura, que le aventaron gas para que se bajara.

¿Por qué no lo dejaroncantar "AMG"?

En Querétaro existe una prohibición oficial contra la interpretación y reproducción de música que haga apología del delito o promueva la violencia, esta medida abarca narcocorridos, corridos bélicos, corridos tumbados, progresivos, alterados y cualquier otro género o expresión visual que glorifique actividades criminales.

Este Decreto Estatal fue publicado en agosto de 2025 en el periódico oficial La Sombra de Arteaga por el gobernador Mauricio Kuri.