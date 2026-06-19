Gabriel fue rescatado de las calles de Durango y ahora ayuda a otras personas

En enero de este año, Gabriel fue rescatado de su condición de calle , para recibir apoyo por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, religiosas y empresariales , que son parte de un programa de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Gabriel dormía frecuentemente al exterior de una tienda de conveniencia y era común observarlo deambulando por las calles de Durango, cargando un montón de cobijas en mal estado o gritándole a quienes pasaban por ahí .

Pero ahora, su situación es completamente diferente y hay quienes casi no lo reconocen por el gran cambio que tuvo en solamente unos meses. Y es que, después de haber sido rescatado de la condición de indigencia y de haber recibido un tratamiento en un centro de rehabilitación, ahora acompaña a las brigadas que brindan alimentos a personas que se encuentran al exterior del Hospital 450 , esperando a algún familiar enfermo.

“Que Dios le bendiga y que se recupere su enfermito”, le dice a las personas mientras les entrega los alimentos y recibe de ellos un gesto de agradecimiento. “Estoy ayudando a las personas que lo necesitan. A los familiares que tienen pacientes les venimos a dar un apoyo, apoyando a Protección Civil. Eso me ayuda en mi vida, en mi aspecto social. Me ayuda a recuperarme un poquito más de como andaba. Se siente algo bien lindo, porque de andar perdido en las calles a andar ahorita ayudando es algo muy asombroso para mí”.