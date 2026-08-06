¡Gana boletos para apoyar a Alacranes de Durango ante Piratas FC!

Alacranes de Durango vuelve al Estadio Francisco Zarco y tú puedes acompañarlo en su duelo frente a Piratas FC. El Siglo de Durango tiene boletos dobles para que la afición disfrute el encuentro de este viernes 7 de agosto, a las 19:00 horas.

El conjunto duranguense llega con paso perfecto, luego de conseguir dos victorias como visitante, sumar seis puntos y mantener su portería sin goles. Ahora buscará prolongar la racha ante un rival que también permanece invicto.

La tarea no será sencilla. Piratas FC también llegará sin conocer la derrota, con una victoria y un empate en sus primeras dos presentaciones, por lo que se anticipa un encuentro disputado entre dos equipos que comenzaron con fuerza la competencia.

¿Te gustaría acudir al Francisco Zarco? ¡Participa en esta dinámica!

¡Es muy sencillo! Si estás interesado en ganar boletos para alguno de los días ya mencionados, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este viernes 7 de agosto por la mañana.

La dinámica cierra el viernes a las 12:00 horas.