Ganadero muere tras ser alcanzado por un rayo en Pueblo Nuevo

Un hombre perdió la vida la tarde de este sábado luego de ser alcanzado por un rayo cuando realizaba labores de campo en el municipio de Pueblo Nuevo.

El deceso fue reportado alrededor de las 15:30 horas al interior del Hospital Integral de El Salto, hasta donde se trasladaron las autoridades tras recibir el aviso por parte del C4 de Pueblo Nuevo.

El hoy occiso fue identificado como José Adán Quintanilla Mendoza, de 44 años de edad, con domicilio en el poblado Mil Diez, perteneciente al municipio en mención.

De acuerdo con la información proporcionada por su esposa, Marisol, de 46 años, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:00 horas, cuando ambos se encontraban en su domicilio realizando labores de arreo de ganado.

La mujer manifestó que en determinado momento se escuchó un fuerte estruendo y, al voltear, observó que su esposo se encontraba tirado en el suelo y ya no respondía a los llamados.

De inmediato solicitó ayuda y el hombre fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Integral de El Salto para recibir atención médica de urgencia.

Sin embargo, al ser valorado por el personal médico en turno, se confirmó que José Adán Quintanilla Mendoza había ingresado sin signos vitales.

Del caso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó el resguardo del cuerpo y del lugar de los hechos para la intervención de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las diligencias correspondientes y la autopsia médico-legal para determinar la causa oficial del fallecimiento.