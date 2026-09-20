Ganaderos duranguenses alertan por exceso de carne brasileña en México, temen 'huachicoleo'

Productores ganaderos de Durango y del resto del país viven con la presión por el ingreso de carne proveniente de Brasil, pues genera sobreoferta y no reduce el precio al consumidor, por lo que llaman a las autoridades a frenar esta importación.

“Yo lo digo a título personal, yo pienso que se puede presentar también, con una palabra que no me gusta, pero está de moda: un huachicoleo de la carne. Presentar un huachicoleo de la carne donde se siga introduciendo”, declaró Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

Aunque las autoridades permitieron la importación para mejorar el precio al consumidor final, el líder ganadero dijo que ha ocurrido lo contrario.

“Las cifras que tengo son que en el año 2025 se incrementó el precio de la carne en un 17.4 por ciento, estando dentro del PACIC, estando la entrada de carne de Brasil, lo cual quiere decir que esta carne no abarata la carne al consumidor final, que es el consumidor mexicano. No es una solución”.

SOBREOFERTA

Solicitan que se ponga orden, porque es un tema que se puede desbordar y seguir afectando la economía de los ganaderos.

Soto Ochoa destacó que las cantidades de importación de carne de Brasil a otros países también están a punto de alcanzar sus límites, por lo que esa carne podría mandarse también a México.

De China, por ejemplo, dijo que ya va el 90 por ciento del cupo que se pactó, mientras que la carne que iba a importarse a la Comunidad Europea fue vetada por la presencia de sustancias antimicrobianas.

Apuntó que Brasil oferta más de 425 mil toneladas y se teme que México pueda convertirse en ese mercado y se invada de esa carne, que además, el sector ganadero ha señalado como de baja calidad.

“Estamos hablando de que es un incremento enorme que tiene Brasil de carne para ofertar al resto del mundo”.

Sin embargo, dijo que también hay buenas noticias, ya que con la apertura de otro cruce fronterizo en Chihuahua se puede desahogar un poco la presión del mercado nacional.