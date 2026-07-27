Ganaderos exhiben el falso discurso de seguridad en Durango

Vaya exhibida que le volvieron a dar los ganaderos al discurso del gobernador del estado, Esteban Villegas, sobre la seguridad en Durango. Punto por punto, Manuel Núñez Carrillo, director de la empresa Pa'Lante México, refutó con hechos lo que tanto presumen las autoridades locales.

Además, el hecho de que lo haya hecho en el mismo espacio (Código Magenta) en el que el mandatario estatal habría ido a argumentar, a principios de julio, el por qué Durango goza de los mejores índices de seguridad, fue más notorio... y revelador.

Primero, Núñez Carrillo dejó en claro que en Durango sí hay extorsiones y secuestros, a pesar de que la autoridad estatal diga lo contrario. Relató cómo él y otros empresarios del ramo han sido víctimas, no solo de grupos delincuenciales, sino también de policías municipales al interior del estado.

Reveló incluso que, los mensajes de WhatsApp que él ha enviado a autoridades estatales para denunciar las extorsiones de los agentes municipales han sido reenviados íntegramente a los delincuentes. Una denuncia muy grave que merece la atención adecuada, además de una investigación federal.

Además, dejó en claro que Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública del Estado, además de ser un funcionario atento, también no ha atendido las llamadas de auxilio para hacer acto de presencia cuando han intentado amedrentarlo, a tal grado que mejor solicita la intervención del Ejército o la Guardia Nacional para poder trabajar.

También cuestionó el por qué, cuando hace meses hizo público las extorsiones, las autoridades locales -que en un principio lo ignoraron hasta que la Federación le entró al tema- le hablaron para decirle que en "una semana" las cosas se resolverían y podría comprar ganado a quien quisiera. "Se me hace bien ilógico ¿por qué no es mañana o ya?, ¿alguien le va a dar permiso a los maleantes de que sigan actuando mal una semana?, preguntó".

LAMENTABLES DECLARACIONES

Por último, Núñez Carrillo fue cuestionado sobre las declaraciones de Villegas Villarreal sobre "no dejar" que otros grupos delincuenciales entren a Durango, pues como él lo dijo, "prefiere estar lidiando en los detallitos con unos" (el grupo que opera en Durango) que permitir que haya enfrentamientos por el control del estado.

El ganadero declaró que le parecía lamentable y le daba tristeza escuchar eso, pues el gobernador parecía decir, indirectamente, que a Durango le convenía que hubiera un grupo delincuencial, que "deberíamos estar contentos con esa situación, cuando en realidad no debería haber ninguno".

La entrevista, que se ha hecho viral en redes sociales por cómo el empresario ha refutado prácticamente todas las afirmaciones del Gobernador, es una pieza que realmente vale la pena analizar, pues revela una realidad que distintos sectores productivos viven en la actualidad.

Asimismo, el discurso que Villegas Villarreal insiste en manejar sobre los vecinos "inseguros" como Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Jalisco, desde hace meses ha sido rebatido por las autoridades de esos estados, quienes han denunciado públicamente que el generador de violencia es Durango y no al revés.

Después de escuchar las revelaciones del empresario ganadero, es más fácil entender por qué Durango se llenó de cientos de elementos militares de élite, quienes fueron enviados a la entidad por la Federación tras miles de denuncias sobre delitos que, para las autoridades locales, no existen.

Habrá que esperar a ver qué tienen que decir las autoridades locales sobre lo revelado en Código Magenta, pues de entrada hay señalamientos claros y directos contra funcionarios estatales y municipales que merecen una investigación profunda. ¿O también hay que esperar a que el Gobierno Federal lo haga?

DEPENDENCIAS QUE NO TRABAJAN

En otro tema, el pretexto de la Feria de Durango ha servido a algunas dependencias municipales para justificar que no se están atendiendo los reportes ciudadanos por la falta de personal.

Entre las más señaladas están Obras Públicas, Servicios Públicos y Aguas del Municipio, quienes acumulan gran parte de las quejas ciudadanas, en la capital, sin respuesta satisfactoria.

En redes sociales abundan los videos en los que, por ejemplo, hay denuncias de fugas de agua que se realizaron a través de la línea de WhatsApp que la misma dependencia puso a la orden y que tardaron hasta tres meses en reparar, a pesar del compromiso de hacerlo en menos de 48 horas.

Los baches tras las lluvias también han acaparado las denuncias en medios de comunicación, pues incluso en las vialidades donde hace pocos meses se presumió nuevo asfalto, ya se formaron grandes agujeros.

Eso sí, los titulares de estas dependencias no pierden la oportunidad de tomarse la foto en eventos, como si realmente estuvieran trabajando. Ni la burla perdonan.