Ganado duranguense pierde 20 pesos por kilo ante cierre de frontera

Ganaderos de Durango han perdido alrededor de 20 pesos por kilogramo en el precio del ganado en pie durante este año, debido principalmente a las restricciones para exportar hacia Estados Unidos, por lo que el sector espera que continúe la reapertura de los cruces fronterizos para recuperar el mercado y mejorar la cotización.

Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, explicó que el cierre de la frontera también ha generado presión sobre el mercado estatal, debido a que productores de Sonora y Chihuahua han comenzado a colocar parte de su ganado en Durango, principalmente en Tlahualilo, donde opera la empresa Sukarne.

Señaló que anteriormente Sukarne adquiría ganado de productores duranguenses, pero las restricciones a las exportaciones han modificado las condiciones del mercado y permitido que productores de otros estados tengan una mayor presencia en esta zona.

Ante esta situación, los ganaderos de Durango han tenido que buscar otros destinos para comercializar sus animales, principalmente en estados del Bajío, el centro del país y Michoacán.

Soto Ochoa destacó que este martes se reabrió el cruce de ganado hacia Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora, luego de que permaneciera cerrado por un problema en la báscula.

El dirigente ganadero confió en que próximamente pueda reabrirse también el cruce de Santa Teresa, Chihuahua, lo que permitiría reducir la presión que actualmente existe sobre los mercados donde se está concentrando el ganado de Sonora y Chihuahua.

Explicó que, al contar nuevamente con opciones para exportar, los productores de esos estados podrían enviar una parte de sus animales a Estados Unidos y dejar de concentrar toda su oferta en mercados como el de Tlahualilo.

Esto, añadió, permitiría que los productores de Durango recuperen parte del espacio que tenían en ese mercado y encuentren mejores condiciones para la comercialización de su ganado.

El presidente de la Unión Ganadera Regional señaló que el impacto en el precio ha sido diferente dependiendo del tipo y peso del animal, pero para los productores que anteriormente exportaban a Estados Unidos, la disminución ronda los 20 pesos por kilogramo.

“No te puedo decir el costo por kilo porque depende del tamaño del animal; no se vende igual una cabeza de 350 kilos que una de 400, ni una de 400 a una de mayor pesaje. Solo podemos decir que el precio ha bajado este año 20 pesos por kilo para nosotros que exportábamos a Estados Unidos; a otros estados les ha bajado 10 pesos o 12”, indicó.

Soto Ochoa consideró que la reapertura gradual de los cruces fronterizos representa una posibilidad de recuperación para los ganaderos duranguenses, debido a que permitiría restablecer paulatinamente las exportaciones y volver a colocar ganado producido en la entidad en el mercado estadounidense.

El sector, dijo, permanece atento a la apertura de nuevos puntos de cruce, debido a que la recuperación de las exportaciones también podría reflejarse en una mejora del precio que actualmente recibe el productor por cada kilogramo de ganado en pie.