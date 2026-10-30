Garantizado, riego para el siguiente ciclo agrícola en Durango

El próximo ciclo agrícola en el Distrito de Riego 052 contará con disponibilidad de agua para cubrir las necesidades de los cultivos, luego de que las presas que abastecen esta región concluyeron el ciclo primavera-verano con más del 95 por ciento en promedio .

El Distrito de Riego 052 comprende alrededor de 21 mil hectáreas, de las cuales 15 mil se abastecen con agua de las presas, para cuyo riego se utilizan aproximadamente 135 millones de metros cúbicos que salen de las presas.

En estas tierras se cultivan principalmente maíz, alfalfa, trigo, frutales y hortalizas.

Las seis mil hectáreas restantes se riegan mediante pozos y aguas tratadas, para lo cual se destinan alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua.

El cierre del programa agrícola fue presentado durante una reunión del Comité Hidráulico, realizada en Villa Unión, municipio de Poanas, donde autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y productores analizaron las condiciones para el siguiente periodo de siembra.

Durante el encuentro también se revisaron las acciones de conservación de la infraestructura hidroagrícola, la programación de los riegos para los distintos cultivos de la región y los avances en los procesos de contratación de obras en los módulos de riego.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, los niveles de almacenamiento permitirán garantizar las láminas de riego requeridas para el próximo ciclo agrícola , lo que dará mayor certidumbre a los productores para planificar sus siembras e inversiones.

La disponibilidad de agua también representa un factor importante para la economía de los municipios que integran el Distrito de Riego 052, debido a que la actividad agrícola genera empleos en el campo y dinamiza el comercio y los servicios relacionados con la producción.

Además, se destacó que contar con condiciones favorables para la siembra contribuye a mantener las oportunidades laborales en las comunidades rurales y reducir los factores que propician la migración por falta de actividad económica.

En la reunión, convocada por la Dirección Local de Conagua en Durango, el Comité Hidráulico reiteró la importancia de mantener la coordinación con los usuarios para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, así como continuar con los trabajos de modernización y conservación de la infraestructura de riego.