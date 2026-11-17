La secretaría de energía Luz Elena González Escobar sostuvo el 12 de noviembre ante la Comisión de Energía del Senado que a México no le afectó el cierre del estrecho de Ormuz: "Esta crisis que se está viviendo a nivel internacional no la sufrimos de manera directa los y las mexicanos. ¿Por qué? Porque fortalecimos nuestra soberanía. Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos por los combustibles. Aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles”.

Sin embargo, yo tengo otros datos. Una de las razones por las que los precios de las gasolinas no subieron en México fue porque hay un inconfesado control de precios. Este involuntario “acuerdo voluntario” impide a los gasolineros vender la gasolina regular (Magna) por arriba de los 24 pesos por litro. Aunque el gobierno dice que el acuerdo es voluntario, la Procuraduría Federal del Consumidor monitorea los precios, exhibe a quienes rebasan los topes y amenaza a los expendedores con represalias si no se ajustan a los límites.

La otra razón por la que México no tuvo aumentos es porque ya pagamos precios superiores a los de Estados Unidos. Ayer, 16 de noviembre, la gasolina regular se vendía en México a 23.697 pesos por litro (Petrointelligence.com). En nuestro vecino la gasolina regular estaba a 18.68 pesos por litro (3.811 dólares por galón). En el estado petrolero de Texas el precio de la gasolina regular se encontraba ayer a 16.06 pesos.

Flaco favor nos hace el gobierno al mantener precios tan elevados de los combustibles al tiempo que cacarea que esto es producto de un “rescate de la soberanía”, que nunca se ha perdido y que, en todo caso, no depende del precio de la gasolina.

Ha habido un incremento en la producción de gasolina en México, pero eso no reduce los costos. Al contrario, cuesta más producirla en nuestro país que importarla. En noviembre de 2025 costaba 103 dólares refinar un barril de gasolina en México y 86 dólares importarlo. Además, en México se cobra un impuesto mucho más elevado, aunque se reduzca cuando los precios del crudo están altos para evitar un aumento del ya elevado precio de la gasolina. Nada más este año la reducción del impuesto especial, el IEPS, ha generado una pérdida fiscal de 171,034 millones de pesos, según Ramses Pech, especialista en energía citado por Reforma.

Dice la secretaría de energía que en México “controlamos la inflación”, pero lo que ha ocurrido en realidad es que la reprimieron. No solo el Estado ha dejado de cobrar recursos muy cuantiosos, sino que los controles de precios están generando distorsiones de mercado e impidiendo inversiones que permitirían mejorar la eficiencia de la industria de venta de combustibles. Producir gasolinas a mayor precio de lo que cuesta importarlos es un enorme engaño y representa un costo innecesario para un país que no debería estar desperdiciando recursos.

Andrés Manuel López Obrador prometió en noviembre de 2016 que bajaría el precio de la gasolina: “Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro, costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro”. Morena ya lleva ocho años en el poder, pero la gasolina no solo cuesta casi 24 pesos por litro, sino que sigue siendo más cara que en Estados Unidos.

GABITO

El cantante Gabito Ballesteros fue detenido en Querétaro en la madrugada del 14 de noviembre por cantar corridos que hacían “apología del delito”. Se le investigó porque sus escoltas tenían un arma, que resultó estar amparada por un permiso de portación. Censurar las expresiones artísticas es inaceptable en un estado de derecho. Hay mejores formas de luchar contra las drogas.

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