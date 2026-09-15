Gastronomía mexicana: Esta es la historia y receta del chile en nogada para el 16 de septiembre

Sin duda, el chile en nogada es uno de los platillos que mejor distinguen a la cocina mexicana durante las fiestas patrias.

Y es que cada septiembre, su combinación de colores verde, blanco y rojo lo convierte casi en un símbolo comestible de la Independencia de México, una comida que se vuelve protagonista de reuniones familiares.

¿DE DÓNDE VIENE?

Su historia está rodeada de tradición y leyenda. Una de las versiones más conocidas señala que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla , prepararon el platillo en 1821 para celebrar a Agustín de Iturbide después de la firma de los Tratados de Córdoba.

La receta habría buscado representar los colores del Ejército Trigarante mediante el chile verde, la nogada blanca y la granada roja.

Aunque algunos detalles de esta historia han sido cuestionados por investigadores, el vínculo del chile en nogada con Puebla y con las celebraciones patrias permanece como parte esencial de su identidad.

Más allá de su carga histórica, el encanto del chile en nogada está en el contraste, un chile poblano relleno con un picadillo de carne, frutas y frutos secos, cubierto con una salsa cremosa de nuez de Castilla y terminado con granada y perejil.

¿Que si es fácil de preparar? No, indiscutiblemente es un platillo laborioso, pero también de esos que convierten una comida de septiembre en todo un acontecimiento.

La clave está en respetar los ingredientes de temporada y conseguir un equilibrio entre lo dulce, lo salado, lo cremoso y ese ligero picor del poblano.

LA RECETA CLÁSICA:

Ingredientes para 6 personas: