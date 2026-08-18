Generales de Galván domina el Slow Pitch en Durango y se proclama campeón de la Categoría A

Con una pizarra de 29 carreras a 11 sobre Aguas del Municipio, Generales de Galván se proclamó campeón de la Categoría A en la Liga de Slow Pitch Interdependencias. El conjunto vencedor aseguró la victoria tras imponer un ritmo ofensivo constante desde el inicio del encuentro definitivo, marcando diferencias tempranas en el marcador.

Destacaron al más alto nivel

Galván consolidó su ventaja con rallies de cinco carreras en el tercer y cuarto capítulo, seguidos por un ataque decisivo de 13 anotaciones en la quinta entrada. Aguas del Municipio respondió con siete carreras en ese mismo episodio, pero la brecha resultó inalcanzable. Luis Jiménez fue el pitcher ganador, mientras Arturo de la Torre sufrió la derrota.

En el bateo de largo alcance de Galván destacaron Esteban Favela, Jesús Nájera, Alan Valencia y Sergio Sarmiento con tres jonrones cada uno; Alejandro Valenzuela y Óscar Terán pegaron dos, y Aldo Martínez sumó uno. Por los derrotados, Víctor Álvarez conectó dos cuadrangulares, en tanto Jairo García, Juan Manuel Carrillo, Natan Sandoval y Alexis de la Cruz sacaron una bola cada uno.

Tras el encuentro se premió el Torneo Antonio "Tony" Moreno. En Categoría A, Generales de Galván ocupó el primer sitio, escoltado por Aguas del Municipio y Rino Agregados; Saúl Briones figuró como campeón de jonrones y Guillermo Donatlán en pitcheo. En la Categoría B triunfó Deportivo Villa sobre Don Carlos y Deportivo Sánchez, con Luis Mosqueda y José Luis Villa en los lideratos individuales.

Reconocidos por su talento

En el Torneo Miguel Simental, la Categoría A la encabezó Rino Agregados, seguido por Aguas del Municipio y Generales de Galván. Briones y De la Torre lideraron bateo de poder y victorias. En la Categoría B se coronó Deportivo Lizárraga ante Piratas A Plus y Don Carlos; Jairo García, Alexis García, César Viga y César Porras compartieron los jonrones, y Omar Lizárraga los triunfos de pitcheo.

Finalmente, la directiva reconoció a Antonio "Tony" Moreno y distinguió a los umpires Raúl Salazar y Renato Salazar por su desempeño en los Juegos Olímpicos Judíos Maccabiahda 2026, realizados en Tel Aviv, Israel.