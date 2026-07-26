Genevieve alcanza categoría 4; ¿qué afectaciones dejará en México y Durango?

El huracán Genevieve se intensificó rápidamente durante este domingo 26 de julio hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson; sin embargo, su trayectoria prevista lo mantendría alejado de las costas mexicanas y no se contempla que toque tierra.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Genevieve se localizaba aproximadamente a 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de hasta 270 km/h.

El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a los 26 kilómetros por hora, siguiendo una ruta aproximadamente paralela, pero cada vez más distante, del territorio nacional.

¿Qué estados serán afectados por Genevieve?

Aunque el núcleo del huracán permanecerá mar adentro, sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente de México. También provocará oleaje de dos a tres metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas y bañistas.

Para el lunes, la influencia directa de la nubosidad asociada con Genevieve se concentrará principalmente en Baja California Sur. El oleaje elevado podría extenderse hacia las costas de Sinaloa, Nayarit y otros estados del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyecta que Genevieve continuará moviéndose hacia el oeste-noroeste durante los próximos días. Aunque podría fortalecerse todavía más, se espera que comience a debilitarse hacia la mitad de la semana conforme avance sobre aguas menos cálidas.

¿Genevieve provocará lluvias en Durango?

Durango no se encuentra dentro de la trayectoria del huracán y tampoco enfrentará los efectos directos de sus vientos. No obstante, el estado mantendrá condiciones favorables para precipitaciones importantes.

El SMN pronostica para este domingo y el lunes lluvias fuertes con acumulaciones puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones oeste y sur de Durango. Estas precipitaciones estarán relacionadas sobre todo con el monzón mexicano, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y la inestabilidad atmosférica.

Por lo tanto, aunque Genevieve aporta humedad al occidente del país, no puede considerarse como la única causa de las lluvias previstas en Durango.

Para el martes y miércoles se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, nuevamente concentradas en el oeste y sur del estado. Además, podrían presentarse descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante el posible crecimiento de ríos y arroyos, deslaves en zonas serranas, encharcamientos e inundaciones en puntos bajos.