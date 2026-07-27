'Genevieve' alcanza la categoría 5; habrá tormentas y lluvias intensas en estos estados

La mañana de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Genevieve" se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán mayor de la temporada al llegar al nivel más alto de dicha clasificación.

Según el reporte publicado a las 08:00 horas, el centro del ciclón se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur , con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, una presión central mínima de 925 milibares y un desplazamiento hacia el noroeste.

Mantendrá intensidad durante las próximas horas

De igual forma, el SMN indicó que "Genevieve" mantendrá su intensidad durante las próximas horas ; sin embargo, se prevé que a partir del martes comience un debilitamiento gradual mientras avanza sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en diferentes estados

El SMN también dio a conocer que la interacción de "Genevieve" con el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y otros sistemas mantendrá lluvias en buena parte del territorio nacional.

El constante aporte de humedad asociado al huracán favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en entidades del occidente, noroeste, centro y sur del territorio nacional:

Lluvias intensas (75 a 150 milímetros)

Veracruz (sur)

Oaxaca (este y noreste)

Chiapas (oeste, sur y este)

Tabasco (oeste)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros)

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros)

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros)