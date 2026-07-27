'Genevieve' alcanza la categoría 5; habrá tormentas y lluvias intensas en estos estados
La mañana de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Genevieve" se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán mayor de la temporada al llegar al nivel más alto de dicha clasificación.
Según el reporte publicado a las 08:00 horas, el centro del ciclón se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, una presión central mínima de 925 milibares y un desplazamiento hacia el noroeste.
Mantendrá intensidad durante las próximas horas
De igual forma, el SMN indicó que "Genevieve" mantendrá su intensidad durante las próximas horas; sin embargo, se prevé que a partir del martes comience un debilitamiento gradual mientras avanza sobre aguas abiertas del océano Pacífico.
Favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en diferentes estados
El SMN también dio a conocer que la interacción de "Genevieve" con el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y otros sistemas mantendrá lluvias en buena parte del territorio nacional.
El constante aporte de humedad asociado al huracán favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en entidades del occidente, noroeste, centro y sur del territorio nacional:
Lluvias intensas (75 a 150 milímetros)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este y noreste)
- Chiapas (oeste, sur y este)
- Tabasco (oeste)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros)
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros)
- Baja California
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros)
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes