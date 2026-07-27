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HURACANES

'Genevieve' alcanza la categoría 5; habrá tormentas y lluvias intensas en estos estados

El huracán "Genevieve" se convirtió en el primero en llegar al nivel más alto de la escala Saffir-Simpson.

'Genevieve' alcanza la categoría 5; habrá tormentas y lluvias intensas en estos estados

'Genevieve' alcanza la categoría 5; habrá tormentas y lluvias intensas en estos estados

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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La mañana de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Genevieve" se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán mayor de la temporada al llegar al nivel más alto de dicha clasificación.

Según el reporte publicado a las 08:00 horas, el centro del ciclón se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, una presión central mínima de 925 milibares y un desplazamiento hacia el noroeste.

Mantendrá intensidad durante las próximas horas

De igual forma, el SMN indicó que "Genevieve" mantendrá su intensidad durante las próximas horas; sin embargo, se prevé que a partir del martes comience un debilitamiento gradual mientras avanza sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en diferentes estados


El SMN también dio a conocer que la interacción de "Genevieve" con el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y otros sistemas mantendrá lluvias en buena parte del territorio nacional.


El constante aporte de humedad asociado al huracán favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en entidades del occidente, noroeste, centro y sur del territorio nacional:


Lluvias intensas (75 a 150 milímetros)


    

  • Veracruz (sur)
    • 

  • Oaxaca (este y noreste)
    • 

  • Chiapas (oeste, sur y este)
    • 

  • Tabasco (oeste)
    • 



Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros)


    

  • Sonora
    • 

  • Chihuahua
    • 

  • Durango
    • 

  • Sinaloa
    • 

  • Nayarit
    • 

  • Jalisco
    • 

  • Colima
    • 

  • Michoacán
    • 

  • Guerrero
    • 

  • Puebla
    • 



Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros)


    

  • Hidalgo
    • 

  • Estado de México
    • 

  • Ciudad de México
    • 

  • Tlaxcala
    • 

  • Morelos
    • 

  • Campeche
    • 

  • Yucatán
    • 

  • Quintana Roo
    • 



Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros)


    

  • Baja California
    • 

  • Baja California Sur
    • 

  • Tamaulipas
    • 

  • Zacatecas
    • 

  • San Luis Potosí
    • 

  • Guanajuato
    • 

  • Querétaro
    • 



Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros)


    

  • Coahuila
    • 

  • Nuevo León
    • 

  • Aguascalientes
    • 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MÉXICO HURACANES Genevieve lluvias, intensas, tormentas, "Genevieve"

               

                
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