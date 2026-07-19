Geopolítica del fútbol

El futbol no explica el mundo, pero el mundo explica algunos avatares del futbol.

Inglaterra lo inventó y exportó a sus dominios. Su desarrollo en esa isla se truncó con la Primera Guerra Mundial. Toda una insensata generación se enamoró de la verdadera guerra y no de la que habían practicado en los campos de Eton. Entre 1939 y 1945, la siguiente generación libró heroicamente la Segunda Guerra. Cuando apenas comenzaba a recuperarse, en 1958, los jugadores del Manchester United, base de la selección, murieron en un accidente aéreo.