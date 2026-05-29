Gerardo Mérida, exsecretario ligado a 'Los Chapitos', ya tiene fecha para su audiencia en EU

A dos semanas de que se informara que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos y podría llegar a ser testigo cooperante tras las acusaciones de funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados a "Los Chapitos", este viernes se definió la fecha de su primera audiencia en aquel país.

La decisión estuvo a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara aplazar la comparecencia para una fecha posterior, con el fin de facilitar conversaciones previas al juicio.

Sin embargo, la magistrada rechazó la petición y confirmó la audiencia para el mediodía del 1 de junio en la Corte Federal Thurgood Marshall, en Manhattan.

¿De qué se le acusa a Mérida Sánchez?

La acusación contra este exfuncionario ocurrió el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia emitió un documento en donde se señalaba a Gerardo Mérida Sánchez, el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios de ese mismo estado.

Sin embargo, fue el pasado 11 de mayo cuando agentes estadounidenses detuvieron a este personaje en Arizona, aunque se declaró no culpable de los cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua, que habían sido señalados anteriormente.