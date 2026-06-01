'Gigante', el repudio social que ya no se puede ocultar

Ni obligando a voceros, burócratas y "bots" a comentar en sus publicaciones en redes sociales, el Gobierno del Estado ha podido contener -en los últimos meses- la oleada de críticas ciudadanas que han surgido en la opinión pública.

Uno de los ejemplos más recientes fue con el capricho del gobernador Esteban Villegas y su nueva escultura 'gigante' de Francisco Villa, que además de costosa es innecesaria y atenta contra el patrimonio cultural de la capital, al querer apropiarse de la tradicional escultura de Francisco Montoya de la Cruz para llevársela a San Juan del Río.

A pesar de que, en un inicio, Villegas Villarreal aseguró que todo se trataba de un "chisme", hace un par de semanas, durante una visita a su municipio natal (casualmente a donde se la quiere llevar), el mandatario confirmó lo que había negado públicamente: se quiere apropiar la estatua del Centauro del Norte. Y hay un video que lo comprueba.

El fin de semana, a través de su cuenta oficial en redes sociales, el Gobernador difundió un video de lo que sería el proyecto de la nueva escultura 'gigante' y la remodelación de la plaza y locales frente a la Central Camionera, lo que desató críticas, opacando los tradicionales mensajes de apoyo a los que son obligados los trabajadores del Estado (a los que les piden evidencia de sus "likes" y felicitaciones).

Con el paso de las horas, las críticas y señalamientos contra la costosa obra y la administración estatal comenzaron a crecer, dejando ver claramente el malestar general que existe contra los gobiernos Estatal y Municipal por temas como la inseguridad, el desempleo, pobre economía, carencias en salud, falta de obra pública, entre otras.

DE TODOS LOS SECTORES

Y lo mismo ha pasado con otros temas, como cuando emprendedores y microempresarios realizaron videos sobre la complicada situación económica que vive el estado que se volvieron virales, ya que todos son testigos del cierre de negocios y fuga de capitales, lo que obligó a los 'asesores' del mandatario a decirle que no hiciera caso, que habían sido "orquestados" por sus críticos, como si con eso se pudiera ocultar la realidad.

Miles han sido las críticas vertidas sobre los cada vez menos anuncios de promesas de inversión y generación de empleo, además de los cuestionamientos sobre la situación migratoria del Gobernador en Estados Unidos y los resultados de la tan "cacareada" gira a China, en la que todo parece indicar que ni se realizó tras la "regañiza" que les puso Marcelo Ebrard.

Mientras eso sucede, sigue creciendo el malestar de grupos empresariales y ciudadanos, que ya califican a este sexenio como el peor de la historia reciente de Durango, incluso por encima del de José Rosas Aispuro Torres, quien ha quedado en el olvido mediático tras los resultados del actual Gobierno Estatal.

CUANDO EL RÍO SUENA…

Y por si eso fuera poco, hay un "incendio" en la actual administración que muy lejos está de sofocarse: el ataque sistemático a medios de comunicación y periodistas críticos al gobierno. El tema, ya llegó hasta la Ciudad de México y promete ir creciendo por la vía legal con consecuencias.

Por lo menos tres periodistas han denunciado públicamente al director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Hernández, de intimidación, agresión, amenazas y persecución, situaciones que han atraído los reflectores de organizaciones nacionales de periodistas y defensores de la libertad de expresión.

Desafortunadamente, Durango ya cuenta con un antecedente similar en el sexenio anterior, cuando el entonces gobernador Rosas Aispuro amenazó telefónicamente al periodista Iván Soto Hernández, lo que obligó a las autoridades federales a vincular a proceso al mandatario, que terminó siendo obligado a reparar el daño y a ofrecer una disculpa pública tras un largo y tedioso proceso legal.

Ahora fue la periodista Guadalupe Maya quien, a través de un comunicado, denunció que ya inició una contra el servidor público tras presuntamente intervenir directamente en su exempresa de comunicación para afectar su imagen pública y ejercer presión política en su contra.

Al ser ya el tercer caso que se hace público en contra del mismo funcionario, algunos organismos nacionales e internacionales han decidido indagar sobre lo ocurrido, encontrando que efectivamente hay sustento en las acusaciones, por lo que se ha iniciado la integración de un expediente que, aseguran, será muy completo y difícil de refutar.

Bien dicen que cuando el río suena es que agua lleva y, por lo menos en la historia reciente, nunca se habían acumulado tantas quejas contra un área del Gobierno que, se supone, debería ser el principal canal de enlace con los comunicadores y periodistas.

Veremos en qué acaba esta nueva denuncia, pues aunque ahora -en las oficinas del Bicentenario- se minimizan con burlas, basta recordarles que lo mismo hacía el exgobernador Rosas Aispuro, hasta la justicia federal terminó por darle un duro revés que sentó un precedente en Durango.