'Gigante', la caída del campo de Durango, la segunda peor del país

Mientras los discursos triunfalistas del pasado informe del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, pintan un panorama cada vez más difícil de creer, las cifras reales siguen evidenciando una caída en los principales sectores productivos de Durango.

Ahora le tocó al sector agropecuario, que registró la segunda peor caída nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en cuanto a exportaciones, con un desplome del 64.5 por ciento en el último año.

Las cifras oficiales de exportaciones por entidad federativa publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) corresponden al trimestre abril-junio, en la cual se toman en cuenta los sectores de agricultura, cría y explotación de animales, pesca, caza y captura.

APORTACIÓN MARGINAL

Analizando los datos del campo duranguense, su aportación nacional fue prácticamente marginal, pues apenas representó 5.9 millones de dólares, un 0.6 por ciento del valor total de las exportaciones nacionales.

Desde luego que el tema del cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado local es, en gran parte, la caída que se refleja, pero a ninguna de las otras entidades que también tuvieron restricciones, como Chihuahua (-35.3%), Sonora (-4.7%) y Coahuila (14.8%), les afectó tanto como a Durango.

Incluso la contracción del agro en Durango contrasta drásticamente con la tendencia nacional, donde las exportaciones del sector agropecuario cayeron un 3.1 por ciento anual, siendo la segunda entidad que mayor cifra negativa presentó, detrás de San Luis Potosí (-93.6%) y superando a Aguascalientes (-40.6%), que ocupó el tercer lugar.

Al igual que otros sectores como la construcción o la industria, las cifras en el último año reflejan una profunda crisis económica que ya acumula varios años meses en números negativos, a pesar de que las autoridades estatales se niegan a reconocer.

NECESIDAD DE EMPLEO

Pero los problemas económicos van más allá de las exportaciones. Por ejemplo, uno de las promesas con las que Villegas Villarreal cerró su pasado informe fue la de crear, antes de dejar la gubernatura, al menos 40 mil nuevos empleos directos. Es decir, tendría que generar al menos 20 mil trabajos al año, antes de que termine su sexenio, para cumplir con su promesa.

Sin embargo, esa cantidad de empleos sería insuficiente para la cantidad de personas que actualmente están en busca de un trabajo, ya que, según el mismo Inegi, apenas en agosto pasado Durango registró una tasa de desocupación de 4.1 por ciento, equivalente a más de 37 mil personas que no encontraron una oportunidad laboral, a pesar de haberla buscado.

Eso significa que la promesa del mandatario estatal apenas alcanzaría para cubrir la necesidad de empleo de un mes, sin sumar a los jóvenes que se van a ir sumando a la Población Económicamente Activa del estado, que actualmente es de más de 900 mil personas.

Así que, aunque las buenas intenciones y la realidad siguen contraponiéndose en Durango, los indicadores oficiales revelan que los sectores productivos están pasando por serios problemas económicos que sí terminan por afectar los bolsillos de los duranguenses. Y eso, ninguna arenga, aunque se grite para "la foto", podrá esconder la cruda realidad.