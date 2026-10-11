Gilberto Mora es apadrinado por Lionel Messi en nuevo comercial global de la marca Adidas | VIDEO

Lionel Messi eligió al mediocampista mexicano Gilberto Mora como una de las diez promesas globales destinadas a liderar el futuro del futbol. La importante distinción ocurrió durante el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria de la marca deportiva Adidas, donde el astro rosarino fungió como padrino directo de esta talentosa generación emergente.

Entre los mejores del mundo

En el spot comercial de la firma alemana, Messi presenta formalmente a los prospectos seleccionados que portarán su calzado exclusivo en la alta competencia. El metraje destaca la calidad técnica de cada figura, otorgando un respaldo mediático sin precedentes al canterano formado en la estructura juvenil del Club Tijuana.

El juvenil azteca comparte reflectores con destacados talentos masculinos y femeninos: Tomás Aranda de Boca Juniors, Max Dowman del Arsenal, Can Uzun del Eintracht Frankfurt, Jesús Rodríguez, Zavier Gozo, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede.

La iniciativa comercial busca visibilizar a los futbolistas proyectados para encabezar el recambio generacional en el futbol mundial. Para Mora, figurar en este listado junto a promesas de Europa y Sudamérica reafirma el valor estratégico que posee dentro del mercado de contrataciones y patrocinios globales.

Un momento inimaginable

Esta distinción coincide con el notable momento deportivo del mediocampista en la Liga MX y sus recientes convocatorias con la Selección Mexicana. Su consolidación en los Xolos y su efectividad ofensiva ya han despertado propuestas formales de clubes europeos como el Arsenal para encarar el próximo mercado invernal.

Con esta nominación, Gilberto Mora ratifica su jerarquía como la principal joya juvenil del balompié mexicano. La bendición futbolística de Messi no solo proyecta su figura a nivel internacional, sino que acelera su inminente transición hacia el futbol de máxima exigencia en Europa.