Glicina, el aminoácido que gana popularidad como aliado del descanso

La glicina se ha convertido en uno de los aminoácidos que más interés despiertan entre quienes buscan mejorar la calidad del sueño y favorecer el bienestar general.

Se trata del aminoácido más pequeño y de una sustancia que el propio organismo puede producir, aunque también está presente de manera natural en distintos alimentos.

Su popularidad se debe, en buena medida, a su participación en procesos relacionados con el sistema nervioso y a su posible papel para favorecer la relajación antes de dormir.

¿POR QUÉ ES TENDENCIA?

Uno de sus principales atractivos está precisamente en su relación con el descanso. La glicina puede ayudar a disminuir ligeramente la temperatura corporal interna y favorecer un estado de relajación , factores que pueden contribuir a conciliar el sueño y mejorar su calidad.

Algunos estudios han observado que el consumo de glicina antes de acostarse puede asociarse con una percepción de mayor descanso y menor cansancio durante el día siguiente. Además, este aminoácido participa en funciones importantes del organismo, como la producción de colágeno, creatina y glutatión.

La glicina también puede obtenerse a través de alimentos ricos en proteínas, como carnes, pescado, gelatina, caldo de huesos, soya, legumbres, semillas y frutos secos.

En el caso de los suplementos, se ha estudiado especialmente el consumo de alrededor de 3 gramos antes de dormir, aunque la cantidad adecuada puede variar de una persona a otra.

Por ello, su incorporación como suplemento requiere considerar factores como el estado de salud, la alimentación y los medicamentos que se consumen , por lo que resulta recomendable consultar previamente con un especialista.

Más allá de las tendencias alrededor de los suplementos para dormir, la glicina representa un recordatorio de que el descanso depende de múltiples factores y no de una sola sustancia.

Una alimentación equilibrada, horarios regulares y buenos hábitos de sueño continúan siendo fundamentales.