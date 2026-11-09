GobernArte gana premio Reed Latino 2026 a mejor investigación por 'Prospección Presidencial 2030'

Las buenas noticias llegan para el talento mexicano, luego de que este fin de semana la agencia consultora GobernArte fuera galardonada en Panamá con el premio Reed Latino 2026.

Durante la ceremonia, varios de los proyectos fueron presentados y votados para elegir al mejor, siendo "Prospección Presidencial 2030", sobre el software "Odiseo", quien resultara victorioso en la categoría "Mejor Trabajo de Investigación Sociodemoscópica a través de Nuevas Tecnologías".

La empresa, dirigida por Jorge Iván Domínguez, combina las estrategias, análisis político, encuestas e inteligencia artificial para obtener resultados contudentes en sus proyectos asignados, siendo este proyecto uno de los más importantes en la actualidad.

Odiseo forma parte de una visión para generar información que sume a comprender las demandas ciudadanas, interpretar cambios en las preferencias y generar resultados sólidos para la toma de decisiones.

En este software se combinan dos importantes elementos: la inteligencia artificial y las estadísticas que realiza GobernArte, por lo que es un proyecto que se mantiene a la vanguardia en tecnología, además de reafirmar con el compromiso de la transparencia en la información.

Por ello, el reconocimiento en estos importantes premios representa para ellos un gran avance en este sistema que se ha desarrollado y tiene miras para utilizarse durante las elecciones del 2030 en México.

El Premio Reed Latino es uno de los más destacados e importantes en la comunicación política, el marketing gubernamental y las campañas electorales en América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos.