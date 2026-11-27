Durante su conferencia de prensa de este viernes 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el gobierno de México presentó una queja formal ante la embajada de Estados Unidos.

Dicha queja se debe a la habilitación de una línea de denuncias en WhatsApp y Signal para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con grupos criminales, anunciada el miércoles por Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La mandataria federal señaló que Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se comunicó con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, para presentar una queja formal y el diplomático expresó que "lo iba a revisar".

De igual forma, reiteró que su trabajo es defender la soberanía, por lo que establece con Estados Unidos una relación de coordinación y no de subordinación . Ayer, acusó como un acto injerencista la apertura de esta línea de denuncia anónima para que la DEA reciba información sobre lo que llama "integrantes de organizaciones terroristas extranjeras designadas", es decir, cárteles de droga mexicanos.

"Y cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA, pues tenemos que manifestarnos. Tenemos que decir lo que pensamos y además es una obligación hacerlo. Porque nosotros tenemos que defender la soberanía, porque es el mandato popular y es lo que dice nuestra Constitución", declaró.

Sheinbaum pide a EU atender consumo de drogas

La presidenta pidió a Estados Unidos atender el consumo de drogas en su población y recordó que en el libro Pueblo del expresidente Andrés Manuel López Obrador abunda sobre la visión estadounidense en relación a bienes y que su felicidad está asociada al dinero y a la acumulación. Mientras los mexicanos fomentan valores culturales y familiares.

"Entonces, Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos, porque como hemos dicho muchas veces, ¿quién distribuye el fentanilo y otras drogas?, ¿quién lo vende?, ¿dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver", consideró.

En Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que su gobierno asume la responsabilidad de lo que le corresponde, trabaja todos los días para la pacificación del país y ayuda a que las drogas no lleguen a Estados Unidos a través de incautación de laboratorios. Destacó la disminución del 65 por ciento del cruce de fentanilo a ese país: "Pero ellos tienen una labor allá muy importante, y respetarnos, respetar a México", dijo.

Asimismo, refirió que no es difícil su trabajo como líder ante diferentes dinámicas con Estados Unidos: "no es difícil mientras uno tenga claro sus principios. Hay un principio o hay principios que uno defiende. Y hay comunicación y hay coordinación y si está el tema comercial y está el tema de migración, y está el tema de seguridad. Pero también tengo un equipo que atiende todo ello. Entonces, mientras uno tenga claro los principios y que hay límites en la relación, no tiene por qué ser difícil", expresó.