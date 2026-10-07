Gobiernos de la 4T han llevado el salario mínimo a 9,500 pesos mensuales: Iván Gurrola

El incremento sostenido al salario mínimo durante los últimos años representa una recuperación del poder adquisitivo de las familias trabajadoras y, al mismo tiempo, ha permitido fortalecer las finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), señaló Iván Gurrola.

El morenista destacó las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que el salario mínimo pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos actualmente, y afirmó que continuará aumentando por encima de la inflación.

Gurrola señaló que esta política tiene un impacto directo en el bienestar de los trabajadores, al permitir que los ingresos recuperen capacidad de compra y que más familias puedan acceder a mejores condiciones para adquirir una vivienda.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento de los salarios también ha contribuido a incrementar los recursos del Infonavit, cuyo fondo de vivienda actualmente alcanza alrededor de 1.14 billones de pesos.

“Hablar de recuperación salarial también es hablar de bienestar para las familias, de mejores oportunidades y de la posibilidad de acceder a una vivienda digna”, sostuvo Gurrola.

Finalmente, destacó que la presidenta Sheinbaum ha planteado mantener esta política para que el salario mínimo continúe creciendo por encima de la inflación y se siga recuperando el poder adquisitivo de las y los trabajadores.