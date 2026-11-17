La reducción de la pobreza en México demuestra que cuando los gobiernos ponen en el centro de sus decisiones a quienes menos tienen, los resultados se reflejan en la calidad de vida de millones de familias, afirmó el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega.

Al referirse a las estimaciones del Banco Mundial, destacó que entre 2018 y 2026, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, aproximadamente 17.3 millones de mexicanos habrían salido de la pobreza por ingresos.

Iván Gurrola señaló que este resultado representa un cambio significativo en las condiciones económicas del país, pues de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno de México, la población en pobreza por ingresos pasó de 43.9 millones de personas en 2018 a una estimación de 26.6 millones para el cierre de 2026.

El regidor morenista destacó que entre los principales factores que explican esta reducción se encuentran la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, los incrementos al salario mínimo y la ampliación de los Programas para el Bienestar, que han permitido llevar apoyos económicos directamente a millones de hogares.

Para Iván Gurrola, estos indicadores reflejan la importancia de mantener un modelo económico que fortalezca los ingresos de los trabajadores y garantice que los beneficios del desarrollo lleguen a los sectores que históricamente habían enfrentado mayores desigualdades.