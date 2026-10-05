Justicia

AGRESIONES

Golpean a hombre dentro de local de maquinitas en Ejido Benito Juárez; ingresó al HG450

Al lugar arribó una camioneta con aproximadamente siete personas a bordo, de las cuales dos habrían sido los agresores.

Golpean a hombre dentro de local de maquinitas en Ejido Benito Juárez; ingresó al HG450

Golpean a hombre dentro de local de maquinitas en Ejido Benito Juárez; ingresó al HG450

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La madrugada de este lunes resultó lesionado un varón de 37 años de edad tras ser golpeado por dos sujetos que irrumpieron en un local de maquinitas de la colonia Ejido Benito Juárez, en la ciudad de Durango.

La agresión ocurrió alrededor de las 04:15 horas en un local ubicado sobre la avenida Circuito Interior. De acuerdo con el lesionado, se encontraba dentro del establecimiento cuando llegó una camioneta gris, doble cabina, con aproximadamente siete personas a bordo.

Dos de los ocupantes descendieron, sacaron del local a varios hombres y posteriormente golpearon al afectado, quien sufrió lesiones en el rostro y contusiones en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos lo trasladaron al Hospital General 450 para recibir atención médica. El agredido señaló que los agresores se retiraron del lugar con rumbo desconocido.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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