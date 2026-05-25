Golpean a hombre para despojarlo de 5 mil pesos y teléfono celular en Pilar de Zaragoza

Un hombre fue víctima de un violento asalto la noche de este domingo en el poblado Pilar de Zaragoza, luego de que un grupo de sujetos lo interceptara cuando caminaba por las calles de la comunidad para despojarlo de dinero y objetos de valor.

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 23:00 horas, indicando que la víctima se encontraba golpeada y con lesiones visibles en boca y brazos tras haber sido agredida por varios individuos a la altura del expendio del poblado, cerca de la primaria 12 de Octubre.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar y se entrevistaron con quien se identificó como Manuel Hernández Campos, de 30 años de edad, quien relató que caminaba por la zona cuando repentinamente más de diez personas se le fueron encima para comenzar a golpearlo.

De acuerdo con su versión, los agresores aprovecharon la superioridad numérica para quitarle una cartera que contenía aproximadamente cinco mil pesos en efectivo y diversas identificaciones, además de un teléfono celular Samsung y una cadena de oro.

El afectado señaló a las autoridades que presuntamente conoce a varios de los responsables, ya que tienen su domicilio en el mismo poblado donde ocurrieron los hechos, aunque tras el robo los sujetos escaparon con rumbo desconocido.

Pese a las lesiones sufridas durante la agresión, Manuel Hernández no requirió traslado hospitalario, por lo que los agentes le indicaron los pasos a seguir para presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público y continuar con las investigaciones correspondientes.