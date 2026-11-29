Un hombre terminó en el área de urgencias del Hospital del ISSSTE con una lesión ocular, luego de ser víctima de una agresión física presuntamente relacionada con un conflicto vecinal por alimentar a dos perros.

El afectado fue identificado como Francisco Javier "N", de 38 años de edad, vecino de la colonia Valle del Guadiana, de la capital duranguense.

De acuerdo con su declaración ante elementos de la Policía Investigadora del Delito, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas del pasado jueves 26 de noviembre, cuando salió de su domicilio para llevar a un familiar a una tienda.

En ese momento, uno de sus vecinos comenzó a reclamarle por dos perros a los que ocasionalmente les proporciona alimento, para posteriormente agredirlo verbalmente y empujarlo.

Cuando Francisco Javier intentó dirigirse hacia su automóvil, el vecino, acompañado de otros tres hombres, presuntamente comenzó a golpearlo en distintas partes del cuerpo.

El afectado logró escapar de sus agresores y acudió por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde recibió atención médica debido a las lesiones que presentaba.

Durante este sábado acudió al Hospital del ISSSTE para una nueva valoración, donde fue diagnosticado con traumatismo ocular izquierdo y su estado de salud fue reportado como reservado.