Golpean a hombre por negarse a dar dinero para comprar alcohol en Durango

Un hombre terminó hospitalizado luego de recibir una golpiza a manos de tres sujetos, quienes presuntamente lo agredieron porque se negó a entregarles dinero para comprar bebidas alcohólicas, en hechos registrados durante el pasado fin de semana en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Eduardo Valles García, de 56 años de edad, con domicilio en la colonia Claveles I, quien durante la noche del lunes 26 de octubre ingresó al Hospital General 450, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la declaración que proporcionó a los agentes investigadores, la agresión ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas del sábado 24 de octubre, cuando fue abordado por tres individuos que comenzaron a pedirle dinero, argumentando que necesitaban comprar bebidas embriagantes.

Sin embargo, Eduardo se negó a entregarles efectivo, situación que aparentemente molestó a los sujetos, quienes comenzaron a golpearlo con los puños y posteriormente le propinaron varias patadas, sin que el afectado pudiera evitar la agresión. Después de atacarlo, los tres hombres se retiraron con rumbo desconocido.

Fue hasta la noche del lunes, alrededor de las 22:00 horas, cuando se reportó su ingreso al Hospital General 450, situación que motivó la intervención de personal de la Policía Investigadora de Delitos, cuyos agentes acudieron al nosocomio para entrevistarse con el lesionado y conocer las circunstancias en las que había resultado herido.

Durante la valoración médica, el doctor en turno estableció que el paciente presentaba múltiples contusiones y dolor en el tórax, aunque su estado de salud fue reportado como estable. Los agentes investigadores tomaron conocimiento de los hechos, mientras que hasta el momento no se proporcionaron mayores datos sobre la identidad de los tres presuntos agresores.