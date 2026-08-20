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Golpean a mujer y le roban celular y dinero en fraccionamiento de la ciudad de Durango

La afectada señaló a un conocido de comportarse de manera agresiva para luego quitarle sus pertenencias.

Golpean a mujer y le roban celular y dinero en fraccionamiento de la ciudad de Durango

Golpean a mujer y le roban celular y dinero en fraccionamiento de la ciudad de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer fue agredida durante la madrugada de este jueves en el fraccionamiento Valle de Cristo, en la ciudad de Durango, donde un conocido le habría arrebatado su teléfono celular y una cartera con aproximadamente mil 800 pesos.

El reporte fue recibido poco antes de las 06:00 horas en la calle San Martín, donde la afectada, Cinthia, señaló que se encontraba al exterior de su domicilio cuando un conocido identificado únicamente como David, comenzó a comportarse de manera agresiva.

De acuerdo con la denunciante, el hombre le quitó un teléfono Samsung y su cartera, que contenía dinero en efectivo y documentos personales, para posteriormente retirarse a bordo de una camioneta gris cerrada.

La mujer manifestó que no requería atención médica. Elementos investigadores realizaron recorridos en la zona para tratar de localizar al presunto responsable, aunque no obtuvieron resultados positivos. La afectada indicó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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