Golpean red de contrabando de combustible; Durango figuraba entre los estados de distribución

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos detectadas en el país, tras una investigación realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad. De acuerdo con las autoridades, el combustible ingresaba de manera irregular desde Estados Unidos y era distribuido, entre otras entidades, en Durango, además de Coahuila y Zacatecas.

Las investigaciones permitieron establecer que la organización introducía diésel y gasolina mediante declaraciones falsas en las aduanas, reportando volúmenes muy inferiores a los realmente transportados o registrando productos distintos para evadir el pago de impuestos. El combustible era movilizado principalmente en carros-tanque de ferrocarril y posteriormente descargado para su distribución.

La FGR detalló que el producto provenía de refinerías ubicadas en Texas y que, una vez en territorio nacional, era trasladado a distintos puntos mediante una red logística integrada por empresas y transportistas.

En el caso de Durango, la entidad fue identificada como uno de los destinos donde presuntamente se comercializaba el hidrocarburo ingresado de forma ilegal.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía detectó que la organización únicamente declaraba alrededor del 10 por ciento de la capacidad de cada carro-tanque, reportando cerca de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Posteriormente, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias y distribuido en pipas y tractocamiones sin contar con las autorizaciones correspondientes.

ESQUEMA FINANCIERO

La investigación también permitió identificar un complejo esquema financiero mediante el cual se movieron más de tres mil millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares. Las autoridades señalaron que se utilizaron empresas nacionales y extranjeras para ocultar el origen de los recursos.

Las autoridades estiman que la red provocó un daño superior a los cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública por la introducción irregular de combustibles y la evasión del pago de contribuciones federales.

Además, fueron localizados decenas de carros-tanque de ferrocarril en distintos estados del país y se desarticuló uno de los principales centros de operación de la organización.