Golpean y amenazan con arma de fuego a conductor de DiDi tras pleito vial en Durango

Un conductor de plataforma terminó bajo atención médica luego de que un conflicto vial registrado en la Zona Centro de la ciudad de Durango presuntamente derivara en una agresión física y amenazas con un arma de fuego.

El lesionado fue identificado como Denis Cariel, de 28 años de edad, quien inicialmente acudió a recibir atención médica durante la mañana del lunes 7 de septiembre, debido a las molestias que presentaba por los golpes.

De acuerdo con su declaración, los hechos ocurrieron cerca de las 20:30 horas del domingo 6 de septiembre, cuando se encontraba trabajando como conductor de la plataforma DiDi y circulaba por el cruce de avenida 20 de Noviembre y calle Cuauhtémoc.

En ese punto, otro automóvil presuntamente se le atravesó, situación que provocó una discusión entre ambos conductores. El intercambio de palabras subió de tono y los involucrados terminaron bajando de sus respectivos vehículos.

El afectado señaló que el otro conductor realizó una llamada y momentos después llegó un segundo vehículo. Según su versión, tres personas comenzaron a golpearlo y además lo amenazaron con un arma de fuego, para posteriormente retirarse del lugar.

Fue hasta aproximadamente las 11:00 horas del lunes cuando Denis comenzó a sentirse mal y decidió buscar atención médica. Tras una primera valoración, fue canalizado a la Clínica No. 1 del IMSS para que le practicaran una tomografía y determinaran la gravedad de sus lesiones.

Los médicos reportaron que presentaba múltiples golpes, principalmente en el ojo izquierdo, además de una probable fractura del tabique nasal, aunque su estado de salud fue considerado estable. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento del caso para dar seguimiento a la agresión.