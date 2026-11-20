Cinco días después de haber sido víctima de un asalto con violencia en el municipio de Mapimí, un hombre fue ingresado al Hospital General de Gómez Palacio, debido a los intensos dolores de cabeza que presentaba como consecuencia de los golpes recibidos.

El afectado responde al nombre de Alejandro Guillén Ulloa, de 43 años de edad, quien tiene su domicilio en la localidad de Bermejillo, perteneciente al referido municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por su esposa a las autoridades investigadoras, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:00 horas del sábado 14 de noviembre.

Alejandro se encontraba en una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada a la salida de Bermejillo, cuando llegaron tres individuos, desconocidos para él, quienes comenzaron a agredirlo físicamente.

Los sujetos aprovecharon la agresión para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Sin embargo, durante la tarde de este jueves, Guillén Ulloa presentó fuertes dolores de cabeza, motivo por el cual su esposa decidió trasladarlo al Hospital General de Gómez Palacio, donde ingresó aproximadamente a las 16:00 horas.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio y corroboraron que el hombre presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, además de entrevistarse con su esposa para recabar información sobre el asalto.