Golpean y asaltan a repartidor mientras esperaba su cena en el Centro de Durango

Un repartidor de plataforma digital resultó lesionado luego de ser agredido por un grupo de sujetos que además lo despojaron de sus pertenencias cuando se encontraba en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El reporte de ingreso al Hospital General 450 fue alrededor de las 09:00 horas de este martes, aunque la agresión ocurrió durante la madrugada. El lesionado fue identificado como Eslie Jesae Rentería Deras, de 37 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Valle de Cristo.

De acuerdo con la información recopilada, los hechos ocurrieron aproximadamente a la 01:30 horas, cuando esperaba un pedido de hamburguesas en un puesto ubicado en el cruce de las calles Pasteur y Negrete.

El hombre, quien trabaja como repartidor de Uber, explicó que había acudido al lugar para comprar cena y llevarla a su pareja, cuando de manera repentina llegaron cuatro individuos desconocidos que, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo.

Durante la agresión, los atacantes también le quitaron sus pertenencias. Después de derribarlo y notar que sangraba, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

El propietario del establecimiento de comida fue quien solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911. Minutos después, paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General 450, donde fue atendido por personal médico.

Los doctores diagnosticaron al afectado como policontundido y reportaron que su estado de salud es estable. En tanto, las autoridades ya integran la carpeta de investigación para identificar y localizar a los responsables del asalto y la agresión.