Golpean y despojan de su celular a un hombre en la colonia Villa de Guadalupe

Un hombre fue víctima de un robo con violencia la tarde de este lunes en calles de la colonia Villa de Guadalupe, en la ciudad de Durango, donde presuntamente dos sujetos lo agredieron físicamente para despojarlo de su teléfono celular y después escapar con rumbo desconocido.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 14:30 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad hasta el cruce de las calles General Fierro y Tomás Urbina, del asentamiento humano antes mencionado, donde se informó sobre la agresión ocurrida en la vía pública.

De acuerdo con la información proporcionada, los presuntos responsables fueron dos hombres que vestían pantalón azul; uno de ellos llevaba camisa guinda y el otro una prenda de color negro. Tras cometer el robo huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al lugar y se entrevistaron con una mujer identificada como María "N", quien explicó que un hombre con apariencia de vivir en situación de calle se acercó para pedir ayuda, asegurando que minutos antes había sido golpeado por dos individuos que le quitaron su celular.

La testigo indicó que, después de relatar lo sucedido, el afectado decidió retirarse del sitio, por lo que no fue posible obtener sus datos generales ni conocer el valor del equipo telefónico robado. Asimismo, señaló que desconocía la identidad de la víctima.

Los agentes realizaron recorridos de vigilancia por calles aledañas con la finalidad de localizar tanto al denunciante como a los presuntos responsables; sin embargo, los resultados fueron negativos y no se reportaron personas detenidas.