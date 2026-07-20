Gómez Palacio concentra la mitad de las investigaciones de narcomenudeo

La incidencia por narcomenudeo en su modalidad de posesión simple acumuló 360 carpetas de investigación en Durango durante el primer semestre de 2026, con una concentración marcada en Gómez Palacio.

La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), elaborada con base en la información reportada mensualmente por la Fiscalía General del Estado, mostró que Gómez Palacio encabezó la estadística con 184 casos, equivalente a poco más del 51 por ciento del total estatal.

Le siguieron Durango, con 73 investigaciones; y Lerdo, con 5; por lo que estos tres municipios concentraron 308 expedientes, equivalentes a casi el 86 por ciento de la incidencia registrada en la entidad.

En un segundo nivel se ubicó Cuencamé, con 24 casos, seguido de Santiago Papasquiaro, con ocho. También registraron incidencia Guadalupe Victoria y Mapimí, con cuatro casos cada uno; Nuevo Ideal, con tres; Tlahualilo y Vicente Guerrero, con dos cada uno, mientras que General Simón Bolívar, Nombre de Dios, San Juan del Río, Súchil y Topia reportaron un caso respectivamente.

El comportamiento mensual muestra que junio fue el periodo con mayor número de investigaciones, al contabilizar 75 carpetas, seguido de febrero y mayo, con 63 cada uno. En contraste, enero registró 50 casos, marzo otros 50 y abril 59, lo que refleja una tendencia al alza hacia el cierre del primer semestre.