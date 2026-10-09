Mujer era atendida de lesión en tobillo y muere de un infarto en hospital de Gómez Palacio

Una mujer perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital General de Gómez Palacio, Durango, donde permanecía internada desde varios días antes, luego de sufrir una caída de unas escaleras de madera en su domicilio; sin embargo, sus familiares señalaron que los médicos les informaron que el fallecimiento se debió a un infarto.

El deceso fue reportado durante la tarde del jueves 8 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, cuando personal del mencionado nosocomio solicitó la presencia de las autoridades ministeriales para tomar conocimiento de la muerte de una paciente que había ingresado por una lesión derivada de una caída.

La fallecida fue identificada como Armenia Pinales Martínez, de 49 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia El Fose, del municipio de Gómez Palacio, y quien presentaba una fractura en el tobillo izquierdo, lesión que sufrió durante el accidente ocurrido días antes.

De acuerdo con la declaración de su hermana, Ermelinda, los hechos ocurrieron el pasado sábado 3 de octubre, aproximadamente a las 16:30 horas, cuando Armenia se encontraba bajando de la segunda planta de su vivienda por unas escaleras de madera.

Fue cuando se encontraba a la altura del segundo escalón que perdió el equilibrio y cayó al suelo desde una altura aproximada de 30 centímetros, lo que le provocó una lesión en el tobillo izquierdo, motivo por el cual fue trasladada al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

La mujer permaneció internada en dicho nosocomio hasta que se reportó su fallecimiento durante el jueves 8 de octubre. Según lo manifestado por su hermana a los agentes investigadores, el personal médico informó a la familia que Armenia había sufrido un infarto, aunque en el reporte no se precisó si existía alguna relación entre la caída y la causa del deceso.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital alrededor de las 14:10 horas, donde confirmaron el fallecimiento y recabaron la declaración de la familiar para integrar e