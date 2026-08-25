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GOBIERNO DE SINALOA

Graciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

Luego de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia por segunda ocasión, este martes se votó por el nombramiento de la diputada federal.

Graciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

Graciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

REDACCIÓN WEB
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Este martes 25 de agosto, durante sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, y luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia por segunda ocasión apenas unas horas después de regresar al cargo, fue nombrada como gobernadora interina del estado Graciela Domínguez Nava.

Graciela Domínguez Nava es una diputada federal de la LXVI Legislatura por Morena, originaria de El Rosario, Sinaloa, quien pidió licencia el pasado 16 de junio de 2026, con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de Sinaloa de 2027.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa de este martes, la propuesta se sometió a votación, quedando de la siguiente manera: 

  • 31 votos a favor
  • 6 votos en contra
  • 0 abstenciones
  • 3 personas no ejercieron su voto

Para concluir la sesión extraordinaria, y trras un breve receso, Graciela Domínguez Nava llegó al pleno para tomar protesta como nueva gobernadora interina de Sinaloa, 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Rubén Rocha Moya Graciela Domínguez Nava Gobierno de SInaloa gobernador interino Sinaloa Graciela, Domínguez, Sinaloa, interina

               

                
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