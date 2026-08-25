Graciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

Este martes 25 de agosto, durante sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, y luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia por segunda ocasión apenas unas horas después de regresar al cargo, fue nombrada como gobernadora interina del estado Graciela Domínguez Nava.

Graciela Domínguez Nava es una diputada federal de la LXVI Legislatura por Morena, originaria de El Rosario, Sinaloa, quien pidió licencia el pasado 16 de junio de 2026, con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de Sinaloa de 2027.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa de este martes, la propuesta se sometió a votación, quedando de la siguiente manera:

31 votos a favor

6 votos en contra

0 abstenciones

3 personas no ejercieron su voto

Para concluir la sesión extraordinaria, y trras un breve receso, Graciela Domínguez Nava llegó al pleno para tomar protesta como nueva gobernadora interina de Sinaloa,