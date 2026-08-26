Graciela Domínguez, nueva gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras la nueva licencia de Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos. de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Domínguez asumió el cargo ante el pleno del Congreso estatal, tras ser elegida por 31 votos a favor y seis en contra.

"Es poco más de un año el que tendremos en este gobierno interino, y son muchas las tareas que tenemos que retomar", aseguró Domínguez, en su primer mensaje.

Entre las tareas que la nueva gobernadora señaló se destacan: la atención a víctimas, la desaparición de personas, el desplazamiento interno y el retorno a comunidades; así como la reactivación económica, la protección del empleo y la atención a sectores productivos.

También planteó como objetivo garantizar la estabilidad política y la transición democrática hacia 2027.