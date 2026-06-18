Graduaciones en Durango este 2026, generan derrama económica de 200 millones de pesos

Las celebraciones de graduación correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 podrían generar una derrama económica de entre 190 y 220 millones de pesos en Durango, beneficiando principalmente a los negocios del giro de restaurantes, florerías, comercios de ropa, salones de eventos, fotógrafos y diversos prestadores de servicios relacionados con estos festejos.

Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, quien dio a conocer las proyecciones que hizo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), organismo que estima una derrama económica nacional cercana a los 15 mil 300 millones de pesos durante la temporada de graduaciones en el país.

Explicó que las graduaciones representan una importante oportunidad para el comercio local y para miles de pequeños negocios familiares que participan de manera directa o indirecta en estos eventos. Desde la compra de ropa y accesorios hasta la contratación de servicios de fotografía, banquetes, arreglos florales y renta de espacios, se genera una importante cadena de valor que beneficia a la economía local.

“Sí se mueve bastante gente, por ejemplo los que tienen globos, toda la parte de los arreglos, las togas también tiene un impacto importante. Normalmente no lo consideramos, pero sí”, destacó.

Explicó que, tomando como referencia la matrícula escolar de la entidad y el comportamiento del consumo que tradicionalmente se registra durante esta época del año, Durango podría captar aproximadamente 200 millones de pesos derivados de las celebraciones de fin de cursos.

“Contando lo que se va programando de los eventos, los salones, las florerías, los arreglos, la vestimenta que se genera, el calzado, los restaurantes, lo de los que preparan los platillos. Es una derrama económica que se va haciendo de manera importante y hay ciertos sectores que esperan esta temporada de fin de curso para poder tener esa activación económica”, mencionó.