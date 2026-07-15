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Gretel celebra llena de cariño y diversión sus dos años de vida

La decoración temática de “Bluey”, dio un toque especial al festejo.

Gretel celebra llena de cariño y diversión sus dos años de vida

Gretel celebra llena de cariño y diversión sus dos años de vida

DANIELA ALMAGUER
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Rodeada del cariño de su familia y de entrañables amigos, la pequeña Gretel Daniela Orrante García celebró su segundo cumpleaños, con una alegre fiesta inspirada en el universo de “Bluey”.

Sus padres, Miriam Daniela García Alva y Armando Orrante Vázquez, fueron los anfitriones de esta especial celebración, en la que familiares y amigos se reunieron para compartir una tarde llena de alegría, juegos y momentos inolvidables en honor de la festejada.

La cumpleañera disfrutó cada instante de esta fecha tan significativa, celebrando dos años de vida llenos de sonrisas, travesuras y mucho amor, mientras recibía el cariño y las felicitaciones de sus seres queridos.




La decoración temática de “Bluey”, con coloridos detalles inspirados en la popular serie infantil, dio un toque especial al festejo y creó el escenario ideal para una jornada de convivencia, diversión y gratos recuerdos que permanecerán en la memoria de todos los asistentes.




¡MUCHAS FELICIDADES!


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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