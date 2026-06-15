Grupo de 15 personas irrumpe en vivienda de la José Ángel Leal y agrede a habitantes; hay tres heridos

Tres integrantes de una familia, entre ellos una adolescente de 16 años, ingresaron la noche de este domingo al Hospital General 450 luego de resultar lesionados durante una agresión registrada en un domicilio de la colonia José Ángel Leal, en la ciudad de Durango.

El reporte inicial se recibió alrededor de las 19:00 horas, cuando se informó que un joven había sido golpeado y herido con un arma blanca en una vivienda ubicada en la calle Doroteo Arango, del mencionado asentamiento humano, además de que los presuntos responsables ya se habían retirado del lugar.

Minutos después, personal del Hospital General 450 notificó el ingreso de José Cruz Parada Saucedo, de 30 años de edad; la adolescente de iniciales K.J.T.O., de 16 años; y Gladys Denisan Ortiz Caldera, de 39 años, quienes presentaban lesiones derivadas de una agresión física.

De acuerdo con la versión proporcionada por un familiar a las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 19:00 horas, cuando las víctimas se encontraban al interior del domicilio y, de manera repentina, alrededor de 15 personas ingresaron sin autorización al inmueble.

La declarante señaló que los agresores son presuntamente amigos y familiares de su exesposo, identificado como Juan Manuel, quienes comenzaron a golpearlos utilizando palos, tubos y piedras, para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, se solicitó apoyo al número de emergencias y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y trasladarlos al Hospital General 450.

Los tres afectados fueron diagnosticados como policontundidos y permanecían bajo observación médica, en espera de estudios complementarios, entre ellos radiografías, mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.