Grupo México desarrolla programa de conservación de murciélagos en cavidades mineras en Chihuahua

Monitoreo en minas subterráneas, rescate de ejemplares y integran el programa de conservación de murciélagos de la División Minera de Grupo México, en el norte del país, en apego al compromiso de la empresa con la protección de la biodiversidad.

Cuando se piensa en murciélagos, vienen a la mente imágenes de cuevas y oquedades, pero hay mucho más detrás de estos animales. Se tiene registro de más de 1,400 especies de este mamífero volador en el mundo y entre ellas hay variaciones de alimentación, de ecosistemas en los que habitan y de características físicas. Por ejemplo, algunas se alimentan de frutos, otras de néctar y polen, otras de insectos, otras de peces y vertebrados pequeños. La mayoría vuelan y cazan de noche. Algunas viven o se refugian en tiros y minas abandonadas, contiguas a minas en operación, lo que las coloca en una situación vulnerable.

México cuenta con poco más de 140 especies de murciélagos, de las cuales 18 son endémicas (Sil-Berra et al. 2022). De acuerdo con la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), México es el quinto lugar en diversidad de murciélagos. Grupo México ha identificado colonias de murciélagos que cohabitan con las actividades mineras de la empresa y ha estructurado un programa para protegerlas.

Conservación de poblaciones de murciélagos en cavidades mineras en Chihuahua

Actualmente, la División Minera de Grupo México desarrolla en Chihuahua un programa de conservación en colaboración con el Instituto de Ecología de la UNAM y la Universidad Autónoma de Chihuahua. El proyecto nació en 2021, cuando técnicos especialistas visitaron instalaciones de la empresa en Baja California, Sonora, Chihuahua y Zacatecas y detectaron la necesidad de establecer un plan de manejo para los sitios en los que se localizan colonias de murciélagos.

Un componente del programa es la investigación y la obtención de conocimiento sobre los murciélagos que habitan o se refugian en las minas subterráneas de Grupo México en Chihuahua. Se trabaja en la identificación de las especies, se llevan a cabo estudios biológicos y de etología, se censan los sitios de percha y se lleva a cabo también un monitoreo para determinar sus áreas de influencia en las zonas agrícolas. Todo esto para establecer procedimientos específicos de protección, con base científica.

La educación ambiental es otro componente crucial. El objetivo es contribuir a que se reconozca el valor de estos animales y los servicios ecosistémicos que proporcionan, algo que suele pasar inadvertido o que es desconocido. Los murciélagos que se alimentan de polen, néctar y frutas son polinizadores de algunas especies de plantas y dispersan semillas. Los murciélagos insectívoros devoran toneladas de insectos cada noche, incluidos los que provocan plagas en cultivos como el maíz y la papa. Con la actividad de los murciélagos insectívoros, los agricultores y campesinos pueden hacer un menor uso de plaguicidas, lo que les significa un menor gasto, y sobre todo hay una menor contaminación de químicos en los campos.

Se busca contrarrestar la reputación negativa que todavía hoy tienen los murciélagos y que es una de las amenazas a estas especies, pues hay personas que buscan deshacerse de ellos por medio de bloqueos de las cavidades mineras, fumigaciones o incluso el uso de explosivos.

La otra amenaza importante a la que están expuestos es a los pesticidas. En el caso de Chihuahua, los que se utilizan en las áreas agrícolas de los valles de Allende y Delicias, pues los murciélagos llegan a ingerir pequeñas dosis de estas sustancias al consumir insectos.

Primeros resultados

El efecto de las colonias de murciélagos en cualquier unidad minera repercute en extensas zonas aledañas. Los murciélagos recorren grandes distancias para alimentarse. Una estimación de Grupo México sitúa los desplazamientos nocturnos en al menos 50 kilómetros, aunque muchos ejemplares superan los 130. Así, su influencia puede alcanzar unos 7,850 kilómetros cuadrados.

En 2024, se gestionó y estableció, en conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua, la declaratoria de la mina Bustillos, en la localidad de Santa Eulalia, como Sitio para la Conservación de Murciélagos (SICOM), con acompañamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). Se continúa trabajando para establecer un esquema de protección legal. Por otra parte, el monitoreo realizado en 2025 permitió rescatar 900 ejemplares en Santa Bárbara, Chihuahua, que fueron liberados.

Acciones en favor de la conservación de la biodiversidad

El Informe Planeta Vivo 2026 del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) alerta sobre la degradación acelerada de la biodiversidad a nivel global. El tamaño de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas entre 1970 y 2022 ha disminuido una media del 73%. No obstante, se destacan casos de recuperación exitosos, como la tortuga verde y los atunes rojos, resultado del trabajo de conservación de varias décadas.

Grupo México está comprometido a contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante la protección y recuperación de especies, sus hábitats y ecosistemas. El proyecto de murciélagos de Chihuahua es solo uno de los que lleva a cabo la compañía. Actúa con la convicción de que para lograr resultados las iniciativas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad deben hacerse de la mano con comunidades locales, universidades, centros de investigación, autoridades ambientales y organizaciones de la sociedad civil