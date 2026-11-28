La industria del entretenimiento se unió con el futbol para atrapar a usuarios en todo el mundo. El videojuego Grand Theft Auto VI, diseñado por Rockstar Games, ha despertado la emoción de millones de personas fanáticas de la serie que ingresan a este mundo fantástico para jugar, completar misiones y descubrir secretos ocultos en el mapa.

Uno de los atractivos principales de este lanzamiento ha sido la filtración de "easter eggs" (mensaje, objeto, función, escena o referencia oculta que los desarrolladores esconden a propósito dentro del juego para que los jugadores lo descubran) dentro de Vice City, la versión ficticia de la ciudad de Miami en el estado de Leonida, o lo que es lo mismo, Florida.

Sorprendentemente, uno de ellos incluye al astro argentino Lionel Messi, quien aparece en una carta coleccionable autografiada de edición especial, aunque en este caso el ganador de ocho Balones de Oro se llama León Correo.

En dicha carta, "León Correo" aparece con los brazos abiertos, como si estuviera festejando un gol, y luce una melena sujeta por una cinta en la cabeza y una camiseta de tono azulado; el escudo de su equipo es bastante parecido al del Inter Miami, equipo donde milita actualmente la Pulga.

Sin embargo, en lugar del 10, "León Correo" usa el número con el que se relaciona a Cristiano Ronaldo, el 7, y en sus estadísticas presume 60 partidos jugados, 53 goles, 18 asistencias y 60 tiros a puerta.