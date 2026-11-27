En Australia, un hombre pidió cuatro días de vacaciones para jugar un videojuego. Se llama Danny Cotter y su historia fue documentada por la cadena televisiva pública ABC. Después de miles de horas dedicadas a la entrega anterior, decidió reservar parte de su descanso para conocer la nueva. Puede parecer exagerado, pero basta observar lo que ocurre en internet para comprender que su entusiasmo está lejos de ser excepcional.

El videojuego se llama Grand Theft Auto VI, conocido como GTA VI. Su título puede traducirse como «robo mayor de vehículos», expresión del ámbito jurídico estadounidense. Pertenece a una serie desarrollada por la compañía Rockstar Games en la que los participantes recorren ciudades ficticias y protagonizan historias relacionadas con el crimen, el dinero y el poder.

La sexta entrega llegó este 19 de noviembre, trece años después de la anterior. Durante ese tiempo sucedió algo interesante: millones de personas encontraron motivos para seguir hablando de un producto que todavía no podían utilizar.

En diciembre de 2023, su primer avance acumuló más de 90 millones de reproducciones en YouTube durante apenas 24 horas, según Guinness World Records. Los aficionados analizaron imágenes, buscaron referencias escondidas, imaginaron escenarios y compartieron teorías sobre lo que vendría. La espera comenzó a convertirse en entretenimiento por derecho propio.

Y es que las comunidades digitales han cambiado nuestra relación con estos productos. Antes, buena parte de la conversación dependía de lo que anunciaban sus creadores. Ahora, los propios consumidores producen videos, intercambian información y mantienen activos los temas que les interesan.

El investigador Henry Jenkins, experto en narrativas transmedia, entre otras disciplinas, ha estudiado este comportamiento mediante el concepto de cultura participativa. Su planteamiento ayuda a comprender por qué una comunidad puede sostener durante años el interés por una obra, incluso cuando apenas recibe información nueva.

Hay otra cuestión que merece atención: la pertenencia. Compartir una afición permite establecer vínculos, reconocer referencias comunes y participar en conversaciones que adquieren significado dentro de un grupo. Para quienes jugaron GTA V en 2013, esta entrega llega en una etapa distinta de sus vidas. Algunos eran adolescentes y hoy tienen trabajo, familia y responsabilidades. El videojuego también puede representar una conexión con sus propios recuerdos.

Tampoco hablamos de un entretenimiento exclusivamente juvenil. La Entertainment Software Association informó que la edad promedio de quienes juegan videojuegos en Estados Unidos es de 37 años. Por su parte México concentra los mayores grupos en 25 a 34 años (29.9%), 35 a 44 años (25.6%) y 18 a 24 años (25.4%), según el reporte especial “El Estado del Gaming en México”, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que refleja un fuerte peso de adultos jóvenes y millennials.

Una percepción que sigue presente es considerar estas actividades como asuntos de niños y adolescentes, pero es totalmente erróneo. Quizá lo interesante para quienes nunca han jugado no esté en comprender cómo funciona GTA, o cualquier otro fenómeno de la cultura pop, sino en poner atención en lo que las personas hacen alrededor de él.

La reflexión está en cómo un videojuego consiguió mantener semejante atención durante trece años y vale la pena preguntarnos qué ha cambiado en nuestra manera de relacionarnos con el entretenimiento, con los demás y con nuestras propias expectativas. Y precisamente ahí se encuentra una perspectiva para mirar más allá de la noticia. Porque esto es Divergencia de Fondo.