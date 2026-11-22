En la semana que termina se cumplió un mes de que se dio a conocer la información de la profunda corrupción que ha gangrenado al Instituto Nacional Electoral. Todos estos días, que ya suman semanas, se ha dado en las redes sociales una gran discusión precisamente por todos los hechos de corrupción dados a conocer e incluso por el tema de las relaciones personales que quedaron evidenciadas entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y un proveedor en particular del instituto y, además, de todos los nombramientos que hizo para tener gente a modo que participaba de cuanta irregularidad se hacía en el INE.

Ya en algún momento le he platicado sobre los análisis que hace Transmedia Comunicaciones, que dirige Héctor Escalante. Platicamos en radio en estos días y nos detalló sobre el fuerte impacto que en las redes y en la discusión diaria ha tenido el tema de Guadalupe Taddei, la morenista corrupta del INE.

Nos dijo que el tema ya acumula 5.8 millones de menciones, que, para darnos una idea de lo que significa, son más menciones que las que se registraron cuando se capturó a Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”, que tuvo 4.4 millones de menciones en febrero pasado, o cuando se dio la inauguración del Mundial de Futbol a medio año, que tuvo poco más de un millón y medio de menciones.

Escalante nos recuerda que, cuando hablamos del alcance de los mensajes, nos referimos a quién o quiénes están reproduciendo el mensaje. Por ejemplo, comparado con el “Mencho”, este tema tuvo más alcance por tratarse de un tema internacional.

Ahora, esta discusión ha tenido varios picos, es decir, puntos cumbre de montones y montones de mensajes.

El primer pico se da cuando se dan las discusiones sobre los primeros indicios de corrupción en el INE, que es hacia el 23 de octubre, momento en el que ya se están dando las publicaciones de EL UNIVERSAL y de Reforma, y días después se publican videos en Latinus y la oposición comienza a pedir la destitución de Guadalupe Taddei. Ese pico alcanza las 169 mil menciones.

Después viene el momento de la renuncia de Guadalupe Taddei el 25 de octubre, momento con el cual se logran 355 mil menciones. Y la cosa se pone mejor aún una vez que empiezan a salir los videos alrededor del 30 de octubre, que es cuando se da el otro pico muy alto, con 316 mil menciones.

Luego viene un momento interesante, que es cuando desde Palacio Nacional empiezan a intentar comparar lo que está revelándose con el trabajo de los anteriores consejeros presidentes del INE, en particular con Lorenzo Córdova. Las menciones y el alcance vuelven a repuntar. Llegan a casi 297 mil.

Héctor Escalante concluye que este ha sido un tema que acomodó muy bien en la discusión en las redes sociales, quizá porque trata 4 temas: democracia, corrupción, una serie de videos y política. Sigue en su reflexión: “El gobierno se sube al tema y me parece que lo que no han medido ellos es que esto es como un bumerang. Ellos le pegan a José Woldenberg, a Lorenzo Córdova o a Luis Carlos Ugalde, y es un bumerang que se les regresa. Y no pueden terminar de responder la pregunta que nos hacemos todos: ¿Dónde está Guadalupe Taddei? Y ese bumerang siempre se va a regresar hasta que no tenga un punto final esa conversación. No va a terminar con los nuevos nombramientos. Va a terminar con una acusación formal en un proceso en contra de Taddei”.

Y yo agrego: con una Guadalupe Taddei en la cárcel, así debiera terminar esta historia de corrupción.